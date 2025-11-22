MLB・レンジャーズは日本時間22日、公式SNSにて巨人にも在籍したアドリス・ガルシア選手をノンテンダーFAとしたことを発表しました。ガルシア選手は今季135試合に出場し、打率.227、19本塁打、75打点を記録。2023年シーズンには、リーグ2位の39本塁打を記録するなどチームの主砲として活躍し、その年のポストシーズンでは8本塁打、22打点をマークし驚異的なバッティングを披露しました。ガルシア選手はリーグ優勝決定シリーズで負