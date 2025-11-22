日本ハムのファン感謝イベント「ＦＦＥＳ２０２５」が２２日、エスコンフィールドで開催され、来季の限定ユニホームのお披露目された。帽子、上下とも黒が基調。緑のロゴにはエスコンフィールドの天然芝のイメージを取り入れ、袖とソックスには芝と土の模様が施された。清宮幸、万波、田宮の３選手が、同ユニホームを着用して登場。清宮幸は「黒と緑のコントラストがすごくきれいで格好いい」と印象を語り「このユニホー