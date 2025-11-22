秋篠宮妃紀子さまと長男・悠仁さまはデフリンピックの競技を観戦するため、22日午前、東京の大島を訪問されました。紀子さまと悠仁さまは午前8時半すぎ、竹芝の客船ターミナルをジェット船で出港し、午前10時半前、大島の岡田港に到着し東京都の職員や大島町長らの出迎えを受けられました。大島町は2013年10月、台風26号の影響による豪雨で土石流が発生し、36人が犠牲となる災害が起きています。お二人は午後、犠牲者を悼む慰霊碑