BRAHMANが本日11月22日、＜尽未来祭 2025＞DAY1開演のタイミングで＜tour viraha＞のファイナル公演となる＜tour viraha final＞の開催を発表した。本公演は、1年以上にわたって47都道府県で繰り広げられた＜tour viraha＞の最終公演であり、BRAHMAN結成30周年の締めくくりとなるものだ。開催日程は2026年5月15日。会場はTOKYO GARDEN THEATER。単独公演としては初めてのホール公演となる。ツアーファイナルは、結成30周年を越えて