フレグランスコーディネートサービス「FRALiʻa（フレリア）」は、B1東地区の千葉ジェッツとオフィシャルパートナーシップを締結し、11月21日17時より限定コラボレーション商品の先行受注販売を開始した。 展開されるフレグランスは2種類で、いずれも選手がプロデュースに関わったアイテムとなる。「UNVEIL V」は瀬川琉久が監修し、ベルガモットとオレンジをはじめとしたシ