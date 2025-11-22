Suchmosが、11月22日（土）“いい夫婦の日”に、バンド初となるウェディングソング「Marry」のミュージックビデオを公開した。本作のミュージックビデオには、YONCE(Vo)と10年来の盟友である俳優の間宮祥太朗が出演。監督は、Suchmosと間宮祥太朗、両者の旧友である山田健人が務めた。▲写真左：山田監督、中央：間宮祥太朗、右：YONCE(Suchmos)「Marry」は、今年7月に約6年ぶりにリリースされたEP「Sunburst」の収録曲。Suchmosが