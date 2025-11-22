ボストン・セルティックス vs ブルックリン・ネッツ日付：2025年11月22日（土）開催地：TDガーデン（Boston）最終スコア：ボストン・セルティックス 105 - 113 ブルックリン・ネッツ NBAのボストン・セルティックス対ブルックリン・ネッツがTDガーデン（Boston）で行われた。 第1クォーターはボストン・セルティックスがリードし28-22で終了する。第2クォーターはブルックリン