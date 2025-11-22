20日（木）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のジェイテクトSTINGS愛知は、12月27日（土）に岡崎中央総合公園 総合体育館で行われる第8節GAME1、広島サンダーズ戦を株式会社渥美モータース協賛による「アツミモータース 岡崎店 リニューアル記念マッチ」として開催することをクラブ公式サイトで発表した。 またリニューアル記念マッチ招待キャンペーンとして、