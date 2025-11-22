J3の北九州が新ユニフォームを発表ギラヴァンツ北九州は11月20日、2026シーズンの特別大会「明治安田J2・J3百年構想リーグ」で着用する新ユニフォームのデザインを発表した。今シーズンから引き続き、サプライヤーは加茂商事株式会社、ユニフォームブランドはUMBRO社。「Lively motion（躍動）」をテーマとして、「北九州市を司る五都市を5本のラインで表現」する個性的なデザインとなった。1stユニフォームはチームカラーの黄