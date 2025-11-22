トロント・ラプターズ vs ワシントン・ウィザーズ日付：2025年11月22日（土）開催地：スコシアバンク・アリーナ（Toronto）最終スコア：トロント・ラプターズ 140 - 110 ワシントン・ウィザーズ NBAのトロント・ラプターズ対ワシントン・ウィザーズがスコシアバンク・アリーナ（Toronto）で行われた。 第1クォーターはトロント・ラプターズがリー