新作アニメ『わたしの幸せな結婚』が3話の特別篇として2026年にテレビ放送、Netflixにて世界配信されることが、11月22日（いい夫婦の日）に発表された。併せて、キービジュアルが解禁され、斎森美世を演じる上田麗奈、久堂清霞を演じる石川界人らのコメントも到着した。【写真】上田麗奈、石川界人の直筆サイン入りポスターが当たる“いい夫婦の日”記念キャンペーン開催！著・顎木あくみ／装画・月岡月穂の同名小説をアニメ化