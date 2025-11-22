【ブンデスリーガ】マインツ 1−1 ホッフェンハイム（日本時間11月22日／メーヴァ・アレーナ）【映像】武闘派選手が危険タックル→足首を踏み抜く瞬間マインツのドイツ人DFドミニク・コールが、衝撃のラフプレーを見せた。解説の鄭大世氏は、武闘派の危険タックルに「正直マジでいらない」と呆れている。マインツは日本時間11月22日、ブンデスリーガ第11節でホッフェンハイムをホームに迎えた。日本代表活動を終えてクラブチームに