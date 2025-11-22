左ヒジを手術して来年３月のＷＢＣ出場を断念したドジャースのキケ・ヘルナンデス外野手（３４）が残念な胸の内を明かしている。ＵＣＬ（肘内側側副じん帯再建術）の手術を終え、左手に包帯を巻いてポッドキャスト「ベースボール・アンド・コーヒー・ウィズ・アダム・オッタヴィーノ」に出演した。「ヒジは思ったよりマシだけど、今は焼けるような痛みとかゆみがひどくて。骨が剥離していて大規模な修理が必要になった。医者には