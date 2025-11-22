【シンガポール共同】マレーシア捜査当局が、特殊詐欺に関与した疑いで日本人14人を拘束したことが分かった。在マレーシア日本大使館が22日、明らかにした。東南アジアでは日本人も絡んだ特殊詐欺事件が相次いでいる。大使館によると、マレーシアの警察から20日、在ペナン日本総領事館に、14人を拘束したと通報があった。マレーシア当局は今年5月に特殊詐欺の拠点とみられる首都クアラルンプールの住宅を家宅捜索し、日本人