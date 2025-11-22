北海道・帯広警察署は2025年11月22日、強盗の疑いで音更町の無職の男（64）を逮捕しました。男は11月22日午前1時すぎ、音更町ひびき野仲町1丁目でタクシーの乗車料金1730円を支払わずに降車し、男を制止しようとした運転手の男性（57）の腕を複数回殴って逃走した疑いがもたれています。運転手の男性にけがはありません警察によりますと、男は帯広市西1条南10丁目でタクシーに乗車し、音更町の自宅付近で乗車料金を支