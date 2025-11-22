20日（木）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の大阪ブルテオンは、トヨタモビリティ新大阪とゴールドパートナー契約を締結したことをクラブ公式サイトで発表した。 トヨタモビリティ新大阪は、大阪府北摂・北河内エリアを中心に幅広く事業を展開し、「地域に根ざしたモビリティサービス」を掲げている企業で、「ALWAYS TO THE TOP, ALL WAYS TOGETHER（常に頂点へ、全途をともに。）」