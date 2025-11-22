PLANTは、SUPER CENTER PLANT全店にて「ブラックフライデー」を2025年11月28日（金）より開催します。PLANT Payでの支払いで20％が還元される日替わり企画や、冬物・季節商品の大幅割引など、家計に嬉しい5日間を紹介します。 PLANT「ブラックフライデー」  開催期間：2025年11月28日（金）〜12月2日（火）対象店舗：SUPER CENTER PLANT全店内容：PLANT Pay限定還元セール、季節商品の早期割引セールほか 「最