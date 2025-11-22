日本ハムの「Ｆフェス２０２５」が２２日、山県秀内野手のピアノ独奏で開演した。小学生から大学２年までピアノを習っていたという山県が、その腕前をファンに初めて生披露した。黒のタキシード姿で登場した際には笑いも起きたが、エスコンのホームベース付近に当てられたスポットライトの中、「ファイターズ賛歌」の演奏が始まるとファンは静かに聴き入った。演奏が終わると、山県が「これよりＦフェス２０２５、開演です