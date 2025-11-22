三代目ＪＳＯＵＬＢＲＯＴＨＥＲＳの岩田剛典が２２日、都内で行われた主演映画「金髪」（坂下雄一郎監督）の公開記念舞台あいさつに出席した。同時に押し寄せてきた仕事とプライベートの難題に向き合う中学校教師を描いた物語。１０月に行われた東京国際映画祭では、観客の投票によって受賞が決まる「観客賞」に選ばれた。ＭＣから改めて受賞をアナウンスされると、岩田は「めちゃくちゃうれしいですね。観客賞が一番うれ