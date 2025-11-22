日本ハムの松本剛外野手が２２日、エスコンで開催されたファン感謝イベント「ＦＦＥＳ」のオープニングであいさつを行った。選手会長としてマイクを握り、「寒い中、お集まりいただきありがとうございます。年に１回のファンの皆さまとの交流ということでたくさん触れ合う場もあると思います。皆さんに楽しんでもらうことはもちろん、我々選手も全力で楽しみたいと思いますので、短い時間ですけど、楽しんでいただけたうれしい