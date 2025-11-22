神谷そらが予選落ちで決定女子ゴルフの佐久間朱莉（大東建託）が21日、自身初の年間女王を決めた。開催中の大王製紙エリエールレディス（愛媛・エリエールゴルフクラブ松山、6595ヤード、パー71）の2日目を終え、メルセデス・ランキング2位につけていた神谷そら（郵船ロジスティクス）が予選落ちしたため。インタビューでは重圧を吐露し、涙を流した。2日目を終えて、初の年間女王が決まった佐久間。中継したU-NEXTのインタビ