韓国政府が21日、新潟県佐渡市で佐渡金山強制動員犠牲者のための追悼式を行った。日本が佐渡金山のユネスコ世界文化遺産登録当時に約束した追悼行事を形式的に開き、強制性を最後まで認めないため、韓国・日本は2年連続で別に追悼式を開くことになった。この日の追悼式には政府代表の李赫（イ・ヒョク）駐日大使と政府関係者、遺族11人が出席した。遺族を代表して追悼の辞を朗読したイ・チョルギュさんは「故人となった父が強制動