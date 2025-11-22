映画「ワイルド・スピード」シリーズで知られる俳優ヴィン・ディーゼルが、元アシスタントの女性から起こされていた性的暴行に関する訴訟について、ロサンゼルス郡上級裁判所がすべての訴えを棄却した。アスタ・ヨナソンの訴えは2010年に『ワイルド・スピード MEGA MAX』の撮影中、アトランタのホテルで性的暴行を受けたとするもので、ディーゼル側は一貫して否定していた。 【写真】ヴィン・デ