22日の京都競馬3R（2歳未勝利）でニュートラ（牝2＝畑端）が4角で故障を発症した際に騎手が落馬したため競走中止した。騎乗していた幸英明（49＝フリー）は負傷。8R以降の3鞍が乗り替わりとなった。8R→坂井、10R→菱田、11R→団野。