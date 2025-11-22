◇サッカー天皇杯決勝町田―神戸（2025年11月22日国立競技場）天皇杯で初タイトル獲得を狙うFC町田ゼルビアは決勝で前回王者の神戸に挑む。試合に先立ち、先発メンバーを発表した。▽町田の先発メンバー【GK】谷晃生【DF】昌子源、ドレシェヴィッチ、望月ヘンリー海輝【MF】前寛之、中山雄太、林幸多郎、中村帆高【FW】相馬勇紀、藤尾翔太、ミッチェル・デューク▽ベンチスタート【GK】新井栄聡【DF】岡村大八【MF】仙頭啓