プロ野球・西武は22日、台湾・統一ライオンズの林安可(リン・アンコー)選手を獲得したことを発表しました。林選手は左投左打、身長184センチの大型外野手で背番号は73に決まりました。台湾プロ野球では中軸をつとめ、2020年に本塁打王、打点王の2冠に輝いています。また、2024年の第3回WBSCプレミア12に台湾代表で出場し、スーパーラウンドの日本戦でホームランを放つ活躍も見せました。今季台湾のプロリーグでは90試合に出場し、