辞意を表明するグリーン米下院議員＝21日（グリーン氏のXから、ロイター＝共同）【ワシントン共同】米国第一主義運動「MAGA」派の代表格として知られる共和党のマージョリー・グリーン下院議員は21日の声明で、来年1月に議員辞職すると明らかにした。トランプ大統領を公然と非難し、対立を深めていた。トランプ氏はグリーン氏を「裏切り者」と批判し、来年11月の中間選挙での推薦を取り消すと表明、党内予備選で対立候補の出馬