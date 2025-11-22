「阪神優勝記念パレード」（２２日、大阪・御堂筋）阪神の石井大智投手が“懺悔（ざんげ）”の思いを吐露した。２年前の優勝パレードにも参加した中、「今年は手を振りながら、『あ、なんかすごい申し訳ないな』と思いました」と苦笑いした。「最後やっぱ自分が打たれて負けてしまったので、そういうところではすごく、日本一になったらもっと喜んでもらえると思うので。申し訳ない気持ちになりました」日本シリーズ第５戦