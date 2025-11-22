22日未明、岐阜県可児市の市道で酒を飲んで車を運転したとして、岐阜県職員の男が逮捕されました。逮捕されたのは、可児市に住む岐阜県職員の男(29)です。警察によりますと、男は22日午前1時半過ぎ可児市広見の市道で、酒を飲んだ状態で乗用車を運転した疑いが持たれています。警察がパトロール中にふらつくように走行する車を見つけ、運転していた男の呼気を調べたところ基準値を超えるアルコールが検出され