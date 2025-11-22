7ヶ月間も保健所に収容されていた元野犬をお家に迎えて、愛情を注ぎ続けたら…？怯えていた元野犬がお迎えからの41日間で変化していく様子が感動を呼び、投稿には「幸せな家にきてよかったね」「素敵な里親様」「泣けてきちゃった」といった声が寄せられています。 【動画：約7ヶ月間、施設に収容され『処分予定となった元野犬』を引き取った結果…『41日後の表情の違い』】 お迎え当初は怯えていた元野犬 Instagramアカウント