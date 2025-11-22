ドジャースから自由契約となったフィリップス(C)Getty Imagesかつて世界一に貢献した守護神も“コストカット”の対象となった。現地時間11月21日、ドジャースは、2024年のワールドシリーズ制覇に貢献したエバン・フィリップスをノンテンダーFA（自由契約）にしたと、米スポーツ専門局『ESPN』をはじめとする複数メディアが報じた。【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見る契約社会にあるMLBにおい