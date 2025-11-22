カリフォルニア観光局は11月14日、観光セミナーイベント「クラブカリフォルニア」を開催した。マリナ・デル・レイ観光局が初参加するなど、過去最大数の全18サプライヤーからプレゼンテーションがあった。カリフォルニアへの日本人旅行者は増加傾向にあり、今年8月は前年比20％の増加、同月の国別旅行者数では4位という好実績だったという。プレゼンテーションはアップデートだけでなく、今回は全米一の農業生産州らしく「食」がテ