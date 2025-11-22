動物の命や正しい飼育の仕方などについて理解を深めてもらおうというイベントが池田動物園で開かれています。 【写真を見る】池田動物園で “岡山市動物愛護フェスティバル”保護犬の譲渡会など「こういった活動があることを知ってもらうきっかけに」【岡山】 動物愛護フェスティバルは岡山市が毎年、池田動物園を無料開放して開いているものです。会場では保護された犬の譲渡会などが行われています。 岡山市では、年間約2