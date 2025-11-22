黒田剛監督が率いるFC町田ゼルビアは11月22日、天皇杯の決勝戦で前回大会の覇者・ヴィッセル神戸と対戦する。試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。GK１谷晃生DF３昌子源５ドレシェヴィッチ６望月ヘンリー海輝MF16前寛之19中山雄太26林幸多郎88中村帆高FW７相馬勇紀９藤尾翔太15ミッチェル・デューク 町田にとって初タイトルがかかる大一番。試合は国立競技場で開催。14時にキックオフ予定だ。なお