海外FA権を行使した楽天の則本昂大投手（34）がファン感謝祭の行われている本拠の楽天モバイルパークで取材に対応。「頑張ってねという言葉をもらえるし、来年も残ってねと言ってくれるのもありがたい」とファンに感謝した。その上で交渉状況について「具体的な話はこれからなんで、何もない。ある程度方向性が決まればまた話せることもあると思う」と説明した。メジャー移籍も見据えており、この日も改めて「一つの目標として