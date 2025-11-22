KDDI、沖縄セルラーはauとUQ mobileのショップスタッフユニフォームをリニューアルすると発表した。2026年1月からの変更となる。 新しいユニフォームは、KDDI VISION 2030に掲げる「つなぐ」という理念に基づいており、安心感や信頼感、親しみやすさを感じられるものを目指したという。ショップスタッフからのアンケートや、1カ月間の着用テストを通じた意見も反映されている。 デザ