21日夕方、尾花沢市の工場で作業中の男性(40)が落下してきた鋼材に当たり、病院に搬送されましたが、22日早朝に死亡しました。 尾花沢警察署によりますと、21日午後6時前、尾花沢市荻袋のミツワ鐵工の本社工場内で、新庄市十日町の同社社員の野粼正昭さん(40)が1人でH型鋼（長さ5.58メートル、重さ1500キロ）を工場設置のつり具で持ち上げ、コンベアに乗せる作業をしていたところ、Ｈ型鋼が外れて落下し、野粼