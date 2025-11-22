セ・リーグ優勝を果たした阪神の優勝パレードが22日、大阪のメインストリート・御堂筋で行われ、虎ファンがV戦士を祝福した。球団創設90周年の今季、阪神は藤川球児新監督の下、9月7日に史上最速で2位以下に13ゲーム差をつけてリーグ制覇。だが、日本シリーズではソフトバンクに初戦勝利の後、4連敗。3度目の日本一を逃した。愛媛・八幡浜から駆けつけた自営業・木村儀行さん（77）は妻、娘、孫夫婦と5人で前日から大阪入り。