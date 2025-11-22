身近な言葉の中に隠された共通点を探し出す「ことば脳トレ」クイズ！ 頭がふっと柔らかくなるタイプの問題に、ぜひ挑戦してみてください。問題：□に共通して入るひらがなは？例として、次の3つの言葉の空欄をすべて埋められる「ひらがな2文字」を考えてください。・□□やき・□□がき・こ□□何が入るかわかりますか？答えを見る↓↓↓↓↓正解：いし正解は「いし」でした。▼解説それぞれの言葉に「いし」を入れてみると、全て