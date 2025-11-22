毎年、この季節になると恋しくなるツイードのアイテム。そのままクラシックなコーディネートを楽しむもよし、デニムやミニスカートでカジュアルダウンするのもおすすめ。シザーのメタルパーツがさりげないアクセントキャップ\17,600（カタルツィ/ジャーナル スタンタード ラックス 表参道 TEL. 03-6418-0900）イタリアで100年以上の歴史を誇る老舗帽子メーカーが手掛けるブランド。ハンドメイドならではの温もりある風合いが魅力。