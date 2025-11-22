米メディア「スポーツキーダ」は２１日（日本時間２２日）にポスティングシステムでメジャー移籍を目指す巨人の岡本和真内野手（２９）の移籍先を予想した。最初に挙げたのはメッツだ。今季、ビエントス（先発出場６９試合）、バティ（同６０試合）、マウリシオ（同３２試合）の３人をローテーションで三塁で起用したがうまくいかなかったとして三塁が弱点と指摘。ただ、ＦＡになっている一塁を守るピート・アロンソ内野手（