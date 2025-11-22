衝動買いのうえフルオプション仕様で購入したお気に入りの1台とはタレントのイモトアヤコさんが2025年11月4日、自身のYouTubeチャンネルを更新し、愛車の車内清掃をしている動画を公開しました。2024年に購入したばかりの愛車とは、いったいどのようなクルマなんでしょうか。イモトさんが「衝動買いした愛車」とは!?［画像はプロ野球開幕戦（2025年3月）の模様／Photo：時事］超カッコいい！ これが「イモトアヤコ」の完璧すぎ