この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、Mirai*☺︎2y🎀&2m🧸(@104chan104)さんの投稿したお写真です。お子さんが、周りの大人をよく見ているな～と感じることはありませんか？Miraiさんは、2歳の娘さんが「写真撮ってる時のママ！」と、真似をしているお写真を投稿。娘さんのかわいくも迫真のポーズに、コメント欄は明るい雰囲気に包まれました。 2