セ・リーグで優勝した阪神は２２日、大阪市の御堂筋で優勝パレードを行った。快晴の下、ファンらがびっしり沿道を埋め尽くした中、藤川球児監督、佐藤輝明内野手らは３台のバスに分かれて、北浜3交差点から新橋北交差点までの約1・7キロを約1時間かけて進んだ。２００５年のリーグ優勝以来、自身は２０年ぶりのパレードを満喫した藤川監督は、テレビ中継のインタビューで「やっぱり阪神タイガースはすごいなと。ファンの方の熱