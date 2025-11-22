幸英明騎手＝栗東・フリー＝は１１月２２日、京都３Ｒ（芝１２００メートル）で騎乗したニュートラが、４コーナーで故障を発症し転倒した際に落馬し、後続の馬と接触する形となった。この落馬負傷により、８Ｒ以降の３鞍が乗り替わると発表された。８月９日の中京４Ｒの馬場入場時に負った右足かかと骨折から、今月８日に復帰したばかりだった。騎乗変更は以下の通り。【２２日京都】８Ｒ（１４）ジョヴィアン坂井瑠星