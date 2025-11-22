諏訪市の酒蔵で22日、新酒の完成と出荷を祝う催しが開かれています。酒蔵の軒先に飾られたのは、新酒の完成を告げる「酒林」です。諏訪市の宮坂醸造では今年の新米で作られた純米吟醸酒「あらばしり」が完成し、22日の販売開始に合わせて新酒祭が開かれています。会場では新酒がふるまわれ、県内外から訪れた人たちが今年の味を楽しんでいました。今年は非常に甘みがのって、力強い味わいになっているということです。訪れた人は「