瀬戸焼や美濃焼などの魅力を紹介するイベントが、愛知県大府市で開かれています。大府市のあいち健康の森公園で開かれている「器と暮らし市」は、常滑焼や瀬戸焼など、東海地方の陶磁器が集められ、およそ150のブースで展示販売されています。サボテンに咲く一輪の花。サボテン部分は陶器で出来ていて、そこに花を挿すと本当に咲いたようにみえるインテリアです。会場には多くの家族連れなどが訪れ、窯元や作家らと