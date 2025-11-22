オリックスの来田涼斗外野手（23）が22日、契約更改交渉に臨み300円増の1900万円でサインした（金額は推定）。プロ5年目の今季は50試合に出場し、2本塁打、5打点、打率・234という成績。出場試合こそ昨季より4試合少なかったものの、7月2日の西武戦（那覇）では延長10回に決勝の右越え2ランを放つなど、存在感を示した。目指す外野のレギュラー争いは西川、中川、杉本らに加え、同い年の麦谷らライバルは多い。「すごい先