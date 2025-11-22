東京都港区赤坂の雑居ビルで、音楽ライブに出演予定だった４０歳代の女性が男に刃物で刺された事件で、警視庁は２２日、陸上自衛隊朝霞駐屯地（練馬区など）所属の２等陸曹、大津陽一郎容疑者（４３）（練馬区土支田）を殺人未遂容疑で逮捕した。「私はやっていません」と容疑を否認している。女性とは知人だといい、同庁が詳しい経緯を調べている。発表によると、大津容疑者は１６日午前１０時半頃、港区赤坂のビル地下１階の