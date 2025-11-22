お別れの会の釜本邦茂さんの遺影＝22日、東京都内のホテル（代表撮影）1968年メキシコ五輪で銅メダル獲得の原動力となるなどサッカー日本代表FWとして活躍し、8月に81歳で死去した釜本邦茂さんのお別れの会が22日、東京都内のホテルで開かれた。日本代表の森保一監督や日本サッカー協会の川淵三郎相談役らが出席した。GKとしてメキシコ五輪でともにプレーした横山謙三さんは「君の功績は色あせることはありません。これからも